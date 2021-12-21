«تنمية المجتمع» تستعرض خدماتها التفاعلية في «ميغا مول» الشارقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستكمل وزارة تنمية المجتمع جولة منصتها التفاعلية بالمراكز التجارية في ثاني محطاتها لهذا العام بمركز «ميغا مول الشارقة» ضمن إطار التعريف والترويج لخدمات الوزارة الأكثر طلباً من المتعاملين، وذلك خلال الفترة من 19 - 23 ديسمبر الجاري، بما يمكن زوار المركز التجاري من جميع فئات المجتمع فرصة الاطلاع والتعرف على أبرز ما توفره الوزارة من برامج ومبادرات وخدمات رقمية تستهدف كافة فئات المجتمع.

وتستهدف المنصة التفاعلية الترويج والتعريف بالخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة للمتعاملين باستخدام التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني www.mocd.gov.ae، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي تساهم به كافة فئات المجتمع من خلال تقديم المقترحات التحسينية لتطوير الخدمات، للوصول إلى خدمات سهلة ومرنة ذات جودة عالية، من خلال استخدام أفضل الممارسات والتقنيات.

وتحقق منصة وزارة تنمية المجتمع التفاعلية وصولاً سريعاً ومباشراً إلى المتعاملين أينما كانوا، وتتيح لزوار المراكز فرصة الاطلاع على الخدمات وخطوات التقديم عليها، وبيانات عن الجمهور المستهدف من كل خدمة، وطريقة الحصول عليها، بالإضافة إلى إمكانية التقدم بطلب الحصول على الخدمة مباشرة عبر الأجهزة اللوحية المتوفرة في المنصة، وتحقق المنصة أيضاً رصد آراء وتطلعات المتعاملين بشكل مباشر، مما يساهم في دعم توجهات الوزارة لتطوير وتحسين خدماتها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز