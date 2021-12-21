تفاهم بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» ومؤسسة «مصر الخير»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصر الخير بجمهورية مصر العربية، بشأن التعاون والمشاركة في بناء أصحاب الهمم، وتهدف لوضع خطط تنموية للتعاون الكامل، لإثراء التجربة المشتركة في العمل الإنساني خصوصاً الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتبادل المعرفي والتطبيقي والتدريبي، وفقاً لأفضل الممارسات في الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وعقد الندوات والمؤتمرات المشتركة للتعريف بجسور التعاون الواقع والمأمول.

وتأتي المذكرة ‎تعزيزاً للتطور الكبير والنوعي للعلاقات بين الإمارات ومصر، تحقيقاً لرؤية الدولة وإمارة أبوظبي لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والإقليمي والعالمي.

حضر مراسم التوقيع شريف محمد فؤاد البديوي سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعبر الاتصال المرئي الدكتور عبدالله الحمادي، القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن مؤسسة مصر الخير، محمد عبدالرحمن بصفته نائب عضو مجلس الأمناء المنتدب، وحضر مراسم التوقيع، التي جرت بمقر مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لفيف من قيادات المؤسسة والجمعية.

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