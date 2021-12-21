سفاري دبي متعة عائلية ومغامرات بين الأدغال

المصدر: دبي - رامي عايش

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تعتبر حديقة سفاري دبي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي من أشهر حدائق دبي ووجهاتها السياحية، وكذا من أفضل 10 حدائق مماثلة في العالم، وذلك نظراً لعدة عوامل أبرزها أنها تحافظ على المعايير البيئية والحياة البرية وتعتني بصحة وتغذية الحيوانات فيها، علاوة على أنها تلبي متطلبات المتعة والترفيه للزوار من جميع الفئات، وبذلك فهي جديرة بأن تكون وجهة سياحية بارزة ضمن قائمة الخيارات والوجهات التي توفرها دبي للمقيمين والزائرين خصوصاً في مثل هذه الأوقات الشتوية التي تسمح بممارسة العديد من النشاطات والفعاليات المسلية.

تجارب

وتقدم الحديقة للزائرين تجربة فريدة ومتميزة من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من الحيوانات وخصائصها الفريدة، فضلاً عن العروض الترفيهية والمناظر الطبيعية التي تشكل عامل جذب لتكرار زيارة الحديقة مرات ومرات، ويزخر الموسم الجديد لـ«دبي سفاري بارك» الذي بدأ في سبتمبر الماضي بالعروض والفعاليات والمعارض والأنشطة، التي تجمع بين الجانب الترفيهي والجانب التثقيفي أيضاً.

ويشهد الموسم الجديد للحديقة عروضاً تفاعلية شيقة وفريدة، مثل عرض الطيور، وعرض مخلوقات العالم المذهلة، وعرض الطيور الجارحة، والاستمتاع بوجود حيوانات جديدة، مثل السعدان السنجابي، وغينون مونا، والذئب العربي، والغيبون الشمالي الأبيض.

باقات دخول

وتوفر الحديقة للزائرين باقات دخول متنوعة، كتذكرة رحلة سفاري والتي تمكن الزائر من الدخول إلى القرية الأفريقية، وقرية المستكشف، ورحلة سفاري، والقرية الآسيوية، ورحلة سفاري صحراء العربية ومزرعة الأطفال أو من خلال تذكرة رحلة «سفاري بلس»، والتي تمكن الزائر من خلالها الدخول إلى منطقة الوادي، والقرية الأفريقية، وقرية المستكشف بالإضافة إلى رحلة سفاري، والقرية الآسيوية، ورحلة سفاري صحراء العربية، ومزرعة الأطفال إضافة إلى خدمة القطار ومقاعد محجوزة في العروض الحية.

وتتوفر باقة «خلف الكواليس» لخوض تجربة يعيش فيه الزائرون أوقاتاً ممتعة مع راعي الحيوانات حيث تسمح لهم الفرصة بالاقتراب من الحيوانات، والتعرف إلى بيئة مبيتها وطرق العناية بها. وتكون الرحلة في مركبة خاصة مع مرشد «الباقة تشمل 10 أشخاص»، أو باقة مصور في الأدغال وهي مخصصة لهواة التصوير، وتشمل تذكرة دخول الحديقة، رحلة سفاري ومركبة خاصة خلال الرحلة «الباقة تشمل 3 أشخاص» ومدة الرحلة 3 ساعات.

أقسام الحديقة

وتضم أقسام حديقة سفاري دبي التي تبلغ مساحتها 119 هكتاراً، الكثير من المرافق والأماكن التي تعتبر مناطق جذب للزائرين ومنها:

وادي المغامرات

وهي منطقة مميزة وتعتبر أهم القرى في الحديقة، حيث إنها عبارة عن واد مليء بالمغامرات والإثارة للكبار والصغار معاً، فهناك يمكنك اختبار جميع إمكانياتك واكتشاف نفسك من جديد ويوجد بداخل الوادي عدة مناطق فهناك مناطق للألعاب ومنطقة أخرى خاصة بالتسلق على الجدران والشبكات، والمنطقة الثالثة تخص القفز والتزلج على الحبل في جو من المغامرات الجميلة.

منطقة المسارح والعروض العامة

وهي منطقة تحتوي على العديد من الخصائص، حيث يتم عرض مسرحي لحياة الحيوانات الموجودة في السفاري ومعرفة أهم المعلومات عن كل حيوان وطبيعته السلوكية مثل الثعالب المائية والقرود وبعض الحيوانات المعرضة للانقراض.

كما يعرض المسرح مجموعة عروض تخص الطيور بمختلف أشكالها وعروضاً لأهم مشاكل الكرة الأرضية وكيفية إيجاد حلول لإنقاذ كوكب الأرض من المشاكل التي يعاني منها.

قرية إكسبلورر

رحلة السفاري في قرية إكسبلورر Explorer Village هي عامل الجذب الرئيسي في دبي سفاري بارك. تنقلك رحلات السفاري المفتوحة إلى أدغال آسيا وأفريقيا لمشاهدة الحيوانات المقيمة فيها. ويمكن للزوار استكشاف القرية في مركبات مصممة خصيصاً والتعرف على العديد من أنواع الحيوانات مثل الحمير الوحشية والفهود والجاموس المائي.

أشهر الحيوانات

وتضم حديقة سفاري دبي مجموعة فريدة من الحيوانات النادرة حول العالم، حيث تضم حوالي 2500 نوع من الحيوانات النادرة المختارة من كل أنحاء العالم والاعتناء بها ووضعها في المناخ المناسب لكي تعيش في صحة جيدة مع تقديم الغذاء المناسب لها.

ومن أشهر تلك الحيوانات: الشمبانزي، حمامة فيكتوريا المتوجة، النحام الأكبر «الفلامنغو»، تنين الكومودو، الضبع المرقط، الحرباء المحجبة، السلحفاة الأفريقية، الليمور المطوق الأسود والأبيض، الورل الأرجواني الأبيض والأسود، وحمام نيكوبار.

منطقة المطاعم والمقاهي

وتوفر الحديقة مجموعة من المطاعم الشهيرة لتعزيز فرص المتعة والترفيه للزوار، حيث تقدم هذه المطاعم أطباقاً عالمية وعصائر ومشروبات ساخنة.

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