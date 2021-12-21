«الطرق والمواصلات» تدرب 530 من مفتشي المواقف

المصدر: دبي - وام

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انتهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي من تدريب 530 من مفتشي إدارة المواقف بمؤسسة المرور والطرق في الهيئة من خلال برنامج (تعزيز) وهو برنامج تدريبي مخصص لتدريب مفتشي إدارة المواقف بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي وإدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق.

وقال سلطان الأكرف مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: «يأتي برنامج (تعزيز) ضمن سعي الهيئة إلى تأهيل وتطوير الموظفين بمختلف فئاتهم بشكل دائم للمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة».

وأضاف: «يهدف (تعزيز) الذي يعتبر برنامجاً متكاملاً وتنفذه الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي إلى تنمية وإثراء المعرفة العلمية والمهارات المهنية والميدانية للمفتشين،وذلك من خلال تطوير وصقل مهاراتهم الشخصية وكفاءاتهم المهنية اللازمة لتأدية المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وبما ينسجم مع مستوى الخدمات المتنوعة التي تقدمها الهيئة لمتعامليها من مختلف شرائح المجتمع».

3 محاور

ويشمل برنامج (تعزيز) التدريبي ثلاثة محاور تدريبية رئيسة هي الصحة والسلامة (سلامتي أولاً) والتي تعزز المعرفة والثقافة العامة بإجراءات الأمن والسلامة الوظيفية وكذلك مبادئ الصحة العامة وإجراءات السلامة المرورية للمفتش ومهارات الإسعافات الأولية..ثانياً سفير الهيئة (مهارات التواصل وخدمة الجمهور) ويعتبر ورشة عمل تفاعلية مكثفة يتعرف من خلالها المتدرب على أهم وأفضل المهارات والممارسات المتعلقة بخدمة الجمهور وكيفية التعامل مع سيناريوهات ميدانية متوقعة وشائعة يتعرض لها مفتش المواقف في عمله الميداني ويتضمن المحور الثالث للبرنامج التدريب على (المهارات الخاصة لدعم أصحاب الهمم).

ويتضمن هذا التدريب تعريف المفتشين بمبادئ وأساسيات لغة الإشارة وذلك لضمان تعامل المفتشين بطريقة صحيحة والتواصل معهم باللغة المناسبة لديهم وتقديم الدعم والمساعدة الميدانية لهذه الفئة من أفراد المجتمع.

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