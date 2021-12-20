حمدان بن زايد يتفقد عدداً من المشاريع التنموية ويزور مهرجان "تل مرعب"

المصدر: وام

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تفقد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

كما زار سموه مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2022" في دورته الحالية.

واستهل سموه الجولة بتفقد طريق تل مرعب المزدوج البالغ طوله 21 كيلومتراً، ويبدأ من دوار استراحة ليوا حتى منطقة تل مرعب.

تم تطوير الطريق من قبل شركة الدار وبالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة ويخدم رواد وزوار مهرجان ليوا الدولي السنوي الذي يقام بمنطقة تل مرعب، وبعض شركات البترول والفعاليات المختلفة التي تقام في المنطقة مثل طواف الإمارات.

بدأت الأعمال الفعلية بمشروع الطريق في الخامس عشر من يونيو الماضي وتم الانتهاء منه وفتحه للجمهور في الثالث عشر من ديسمبر الجاري.

ويتكون طريق تل مرعب المزدوج من حارتين بكل اتجاه مع أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية تم تجهيزه بعدد من الفتحات الجانبية للالتفاف للخلف وللتقاطعات الجانبية.

كما تم تركيب حمايه أسلاك معدنية بالجزيرة الوسطية ولوحات مرورية وإرشادية وعواكس بطول الطريق، ووسائل التحكم المروري والسلامة المرورية المختلفه لرفع مستويات السلامة على الطريق للحد من الحوادث المرورية.

كما تفقد سموه موقع مشروع منتجع بطين ليوا الذي تنفذه شركة مدن العقارية وبلغت نسبة الإنجاز فيه 19%.

وتبلغ مساحة المشروع 177 هكتاراً ويضم 57 وحدة سكنية وعدد من المرافق الخدمية، ومن المتوقع الانتهاء منه في ديسمبر من العام المقبل.

واختتم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الجولة بزيارة مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2022" الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والشرق الأوسط.

افتتح لمهرجان في 16 ديسمبر الجاري ويستمر 31 منه، وينظم من قبل نادي ليوا الرياضي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعبدالله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة نادي ليوا وعدد من المسؤولين.

وتعرف سموه خلال الزيارة على أبرز الفعاليات والبطولات الرياضية وأهم الأنشطة التراثية والترفيهية التي يتضمنها المهرجان، والتي يتم تنظيمها وفق البروتوكول المتبع للاحترازات الوقائية وبروتوكول السلامة حسب الإجراءات المعتمدة.

وزار سموه معرض ليوا الدولي للمركبات الترفيهية ومقطورات التخييم "RV" والذي يشارك فيه عدد من العارضين من داخل الدولة وخارجها يقدمون من خلاله مختلف أنواع المقطورات المخصصة لأغراض التخييم والسكن.

ويتيح المعرض الفرصة لزوار مهرجان ليوا الدولي إمكانية شراء أو تأجير المقطورات المعروضة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2022" الذي يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً لعشاق التحدي والمغامرة ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها.

ودعا سموه إلى تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المشاركين في المسابقات منوهاً إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة، كونه يعد فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في منطقة الظفرة.

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