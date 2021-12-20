انطلاق المخيم الشتوي لطلبة أكاديمية شرطة دبي في وادي حتا هب

المصدر: دبي - البيان

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استجابة للحملة الثانية لأجمل شتاء في العالم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة سياحية واحدة.

وأكدت على ذلك مبادئ الخمسين، انطلقت بمنطقة وادي حتا هب فعاليات المخيم الشتوي الثاني لطلبة أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والضباط، والمرشحين والمرشحات.

ومختلف فئات الموظفين العسكريين والمدنيين، إلى جانب منتسبي الدورات التأسيسية ومجندي الخدمة الوطنية، ومجالس شرطة دبي ومنتسبي الدورة الطلابية الشتوية بمركز حماية الدولي، وطلاب أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وكلية شرطة أبوظبي.

للمرة الثانية

وقال اللواء الأستاذ الدكتور غيث السويدي، إن تنظيم المخيم للمرة الثانية على التوالي في منطقة حتا، إنما جاء ترجمة لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة من اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، للمشاركة في هذه الحملة.

وذلك بعد النجاح المبهر والأصداء التي حققها المخيم السابق، وتفعيلاً لاستراتيجية السياحة الداخلية والهوية السياحية الموحدة لدولة الإمارات، والانتقال إلى أجواء حتا الشتوية الساحرة بعيداً عن القاعات الدراسية وبيئة العمل التقليدية، لإسعاد الموظفين.

التنوع الجغرافي

وأكد اللواء السويدي، حرص الأكاديمية على اختيار منطقة حتا بأجوائها الرائعة لتكون مقراً للمخيم لتمتعها بالتنوع الجغرافي الذي يمنحها قيمة سياحية عالية، بجبالها ووديانها وهوائها النقي ومحمياتها الطبيعية ومعالمها التراثية، لتعزيز الروح الإيجابية.

موضحاً أن فقرات برنامج المخيم لهذا العام ستشهد العديد من المفاجآت وتنظيم الأنشطة الرياضية والثقافية والتوعوية والترفيهية، وإقامة فعاليات التحدي والمسابقات المتنوعة، وزيارات لأهالي منطقة حتا لتعزيز محور التواصل بين الأجيال، والعديد من البرامج الشيقة خلال الفترة من 19 حتى 23 ديسمبر الجاري.

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