مجلس تنمية الموارد البشرية يؤكد أهمية تعزيز توظيف المواطنين في القطاع الخاص

المصدر: وام

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أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي أهمية تضافر الجهود وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والاتحادية والمحلية من أجل تعزيز ودعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص معتبراً مركزية البيانات والمعلومات جزءاً أساسياً من خطط تسريع توطين الكفاءات الوطنية بالقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع الرابع للمجلس الذي عقد اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي لفت المنصوري إلى ضرورة العمل المشترك لمعالجة التحديات وتذليل العقبات التي تواجه توظيف المواطنين في القطاع الخاص، مشدداً على أهمية البيانات والمعلومات الصحيحة التي تساهم في الدفع بعملية التوطين ومساعدة أبناء الوطن من أصحاب الكفاءات على تطوير مهاراتهم وصقلهم وتنمية خبراتهم في العمل مع القطاع الخاص الحيوي الشريك في مسيرة التنمية.

ودعا معاليه إلى تنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات الوظيفية وإيجاد منظومة رقمية مشتركة تعزز الربط بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أجل تسريع توظيف المواطنين في وظائف القطاع الخاص وتسهيل وصول المواطنين إلى الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص.

ولفت معاليه إلى الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً ان مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي يتطلع إلى ترسيخ أسس هذه الشراكة عبر تفعيل دور القطاع الخاص في استقطاب الكفاءات الإماراتية ودعم جهود الحكومة في توفير بيئة عمل تنافسية توفر فرص عمل متميزة للمواطنين وتمكينهم في مجتمع الأعمال.

وأكد المنصوري خلال اطلاعه على مبادرات البرنامج الاتحادي "نافس" الذي أطلقه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ثقته بوجود فرص كبيرة للتعاون مع "نافس" من أجل تعزيز مركزية البيانات والمعلومات المطلوبة للارتقاء بمنظومة التوطين في القطاع الخاص معتبراً البيانات حجر الأساس في تحقيق المجلس لأهدافه في توفير فرص التدريب والتوظيف للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأشاد المنصوري بجهود "نافس" في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف القطاعات مثنياً على الدور الذي يلعبه سعادة غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في إرساء الأسس لتعزيز تمكين المواطنين في بيئة العمل، داعياً إلى تنسيق الجهود بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وأبدى المنصوري استعداده لتنظيم سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع ممثلي القطاع الخاص في دبي وبحضور كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة لتعزيز وعي شركات القطاع الخاص بالمزايا الإضافية التي سيحصلون عليها لدعم مسيرة التوطين في القطاع الخاص وتوفير منصة إضافية للمواطنين لإيجاد فرص عمل في القطاع الخاص.

من جانبه استعرض غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الاجتماع ما تمّ إنجازه في الفترة الماضية في إطار أهداف برنامج "نافس" من حيث الشراكات والتفاهمات التي تمّ عقدها مع العديد من الجهات المعنية إضافة إلى توظيف آلاف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص وفي مختلف المجالات والتخصصات المهنية.

وأشار المزروعي إلى أهمية تعزيز التعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي بما يسهم في تحقيق أهداف "نافس" وترسيخ دور القطاع الخاص في استقطاب وتوظيف الكفاءات الوطنية وتوفير فرص التدريب التي تسهم في تعزيز مهاراتهم وإمكاناتهم.

وأكّد المزروعي أن إطلاق برنامج "نافس" بتوجيهات من القيادة الرشيدة يؤكّد أهمية ترسيخ دور الكوادر الوطنية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والانخراط في مؤسسات القطاع الخاص التي باتت تنافس القطاع الحكومي بما تمتلكه من بيئة عمل رائدة ومجالات استثمار متنوعة.

وأثنى المزروعي على شركات القطاع الخاص التي سارعت بالاستجابة لبرنامج "نافس"، مشيراً إلى دورها الوطني الرائد ومؤكّداً على استمرارية تعاون مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية مع هذه الشركات وغيرها من شركات القطاع الخاص لوضع خطط ومبادرات "نافس" موضع التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وتوجّه بالشكر لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي على ما يبذله من جهود للنهوض بمستوى الكوادر المواطنة ورفع تنافسيتها وتعزيز مكانتها بما يتلاقى مع أهداف برنامج "نافس".

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