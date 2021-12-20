أحمد بن سعيد يقدم واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم

المصدر: وام

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قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي واجب العزاء اليوم في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ماجد محمد الفطيم وذلك بمجلس العزاء بمنطقة أبوهيل في دبي.

كما قدم واجب العزاء .. الشيخ محمد بن جمال بن صقر القاسمي ومعالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي وسعادة فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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