تطبيق "المرور الأخضر" لدخـول جميـع الدوائـر المحليـة في عجمان

المصدر: البيان

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دعما للجهود الوطنية في التعافي من جائحة كوفيد-19 وتأمين صحة وسلامة المجتمع أعلن فريق الطوارئ والازمات والكوارث المحلي بامارة عجمان بالتنسيق مع المجلس التنفيذي في الاماره، عن تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات والدوائر الحكومية المحلية بعجمان للموظفين والمراجعين، وذلك دعما للقرار المعتمد من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بشأن تطبيق نظام المرور الاخضر في جميع الجهات الاتحادية.

ويطبق النظام ابتداء من 3 يناير 2022 بالسماح لدخول تلك الجهات فقط للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال من هم دون الـ 16 عاما.

وينوه فريق الازمات والكوارث بضرورة الالتزام بالاجراءات حسب البروتوكول الوطني المعتمد في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19 لضمان استدامة جهود التعافي في الدولة.

توضيحات هامة

* سيسمح بدخـول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتيـن مـن أي لقـاح كوفيـد19 معتمـد فـي الـدولـة والجرعات الداعمة والمعـززة لـه، والذين تظهـر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر، مع استمرارية إجـراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً وذلك لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

* سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة مـن التطعيم بدخـول تلك الجهات والذين تظهـر صفتهـم فـي تطبيق الحـصـن باللون الأخضـر فـي حـال إجرائهـم فحص مخبري PCR كل 7 أيام، كذلك الأطفال من هـم دون ال16 عاما الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

*عدم السماح بالدخول للدوائر الحكومية المحلية للموظفين والمراجعين الغير حاصلين على لقاح كوفيد19، أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي نظرا لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.

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