المصدر: البيان

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اكتشفت شركة بيار بالمان - باريس، دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، أن منتجات غير أصلية تحمل اسم بیار بالمان - باريس BALMAIN PARIS يتم بيعها حالياً في بعض المتاجر في منطقة الشرق الأوسط.

إن ما تقوم به هذه المنتجات يعد نسخاً غير قانوني لمجموعة الأزياء التي أنتجها فريق التصميم الخاص بنا، وهي تقلد ملصقاتنا التي تحمل عنوان مقرنا الرئيسي في باريس.

إن هذه المنتجات غير المصرح بها لا تفي بمعايير الجودة الصارمة لشركة بالمان وقد تؤدي إلى عدم رضا العملاء.

ولتجنب شراء منتجات غير مصرح بها، نحث العملاء على شراء منتجات Pierre Balmain Paris فقط ومباشرة من الموزعين المعتمدين في المنطقة والمدرجين على الموقع الإلكتروني لشركة Balmain على الإنترنت.

وسنتخذ التدابير اللازمة لوقف تقليد منتجاتنا وحماية عملائنا الذين يستحقون تجربة أزياء أصلية في جميع أنحاء العالم.

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