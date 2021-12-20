مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تطلع على عمليات التطوير في مركز الاتصال

المصدر: دبي - البيان

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اطلع جاسم محمد الشميلي مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على إجراءات سير العمل لشركة التعهيد كابولا التابعة للمؤسسة وعلى عمليات التطوير والتحسين والخطط والمبادرات التي ينفذها فريق عمل مركز الاتصال، وذلك من خلال زيارته للمركز يرافقه فريق تطوير قنوات الخدمة بالمؤسسة كل من: مريم عبد الله السويدي مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وسميحة أحمد - ضابط جودة رئيسي، وعبد الله الحمادي - رئيس قسم العناية بالمتعاملين بإدارة إسعاد المتعاملين.

خطة العمل

تم خلال الزيارة عرض لخطة العمل والإجراءات والمبادرات التطويرية التي تم وضعها من قبل فريق تطوير خدمات مركز الاتصال، بالإضافة إلى الاطلاع على نتائج تقارير دراسة رضا المتعاملين ونتائج تقارير المتسوق السري من قبل إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وأهم ما تم إنجازه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2021 مما ساعد على تحسين أداء المركز بشكل عام.

واستعرض فريق تطوير مركز الاتصال التابع لإدارة الاستراتيجية بالتعاون مع إدارة إسعاد المتعاملين، أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والتي تضمنت: تحليل نتائج أداء مركز الاتصال، وتحديث قائمة الأسئلة الأكثر تكراراً، وعقد جلسات فردية مع جميع موظفي مركز الاتصال، إضافة إلى إعداد دورة تنشيطية وتدريبية مع موظفي المركز عن الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة.

مضاعفة الجهد

أكد جاسم محمد الشميلي أهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل فريق عمل مركز الاتصال وإبراز الدور الريادي الذي وصلت إليه المؤسسة في مجال الجودة والتميز من خلال تأصيل ثقافة الخدمة المتميزة والمعاملة الحسنة لدى موظفي الواجهة بالمؤسسة.

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