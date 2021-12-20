«طرق دبي» و«كريم» تحتفلان بالراكب المليون والأكثر استخداماً لدراجات «كريم بايك»

المصدر: دبي - البيان

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في خطوة تعكس مدى الإقبال على استخدام خدمة الدراجات الهوائية في دبي، احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشركة «كريم»، بالراكب صاحب الرحلة رقم مليون، والراكب الأكثر استخداماً لخدمة دراجات «كريم بايك»، باشتراك مجاني لمدة عام كامل، في حين تم الكشف عن تقديم عروض خاصة بهذه المناسبة، لجميع المتعاملين من مستخدمي الدراجات الهوائية في الإمارة، خلال يومي 24 و25 ديسمبر الجاري.

جودة عالمية

يأتي هذا، تزامناً مع الاهتمام الكبير الذي توليه إمارة دبي، بالتشجيع على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، والبدائل التي تسهم في المحافظة على جودة الهواء، فضلاً عن تشجيع استخدام الدراجات الهوائية، لما لها من آثار إيجابية عديدة على صحة المجتمع، لكونها تمثل نشاطاً رياضياً، إلى جانب كونها وسيلة انتقال سهلة وخفيفة ومنخفضة التكلفة.

ويخدم تخصيص مسارات للدراجات الهوائية ذات مواصفات جودة عالمية، في تأكيد الوصول السهل والسريع إلى العديد من (#وجهات_دبي) المختلفة، كما يعزز من مستوى الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية، تحقيقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم، وتوفير بدائل مناسبة، تشجع السكان والزوار على ممارسة رياضة وهواية ركوب الدراجات الهوائية.

عضوية زهيدة

ومن خلال تطبيق «كريم بايك»، يتمتع المستخدمون بإمكانية الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع التمتع بخيارات عضوية زهيدة التكلفة، تتراوح من الاشتراكات اليومية إلى السنوية، وتغطي الخدمة مجموعة من (#وجهات_دبي)، والمناطق والتجمعات السكنية، ومجمعات الأعمال في جميع أنحاء المدينة، مثل: مرسى دبي، شارع شاطئ الجميرا، أبراج بحيرات جميرا، الروضة، مرتفعات البرشاء، قناة دبي المائية، مدينة دبي للإعلام، داون تاون دبي والقدرة، بالإضافة إلى عدد من الطرق الملائمة في أحياء الكرامة والمنخول.

تخفيض

وتم الإعلان عن تخفيض قيمة التصريح اليومي لمستخدمي خدمة «كريم بايك»، من 20 درهماً إلى درهم واحد، احتفاءً بتحقيق الإنجاز المتمثل في إتمام الرحلة رقم مليون من خلال الخدمة، علماً بأن الفائزين المكرمين، هم صوفي ستيوارت، التي أكملت الرحلة رقم مليون، إضافة إلى راجيش ماغرانثي وناتاشا روكافيشنيكوفا، اللذين كانا الأكثر استخداماً لخدمة دراجات كريم منذ إطلاقها.

ويبرز الإقبال على استخدام الدراجات الهوائية في دبي، كثمرة الخطة الشاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات، لتوفير مسارات خاصة للدراجات الهوائية، تغطي جميع مناطق الإمارة، لاستخدامها كوسيلة صديقة للبيئة في التنقل، أو كشكل من أشكال ممارسة الرياضة، وعملاً برؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

شهادة تميز

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «يعتبر هذا الإنجاز، شهادة تميز لاستراتيجية «الميل الأول والأخير»، والتي تستند إلى ثلاثة محاور، هي الاستدامة، والتنقل المشترك، وسلامة المستخدمين. وبالتالي، تتناغم تماماً مع أهداف هيئة الطرق والمواصلات، الرامية لجعل الطرق ووسائل المواصلات صديقة للجميع.

وتعليقاً على الوصول إلى هذا المرحلة المتميزة، قال باسل النحلاوي، المدير العام للتنقل لدى شركة كريم: نحن فخورون للغاية، بالوصول إلى هذه المرحلة المهمة، المتمثلة في إكمال مليون رحلة بواسطة خدمة «كريم بايك»، ونعمل باستمرار على تزويد عملائنا بأفضل الخدمات، وأكثرها كفاءة، ونعتبر التنقل ذا المسافات القصيرة، وسيلة نقل رائعة ومريحة وآمنة، ويسهم في مساعدة عملائنا في الوصول إلى وجهاتهم من وإلى الميل الأول والأخير.

ووفقاً لأحدث الاستطلاعات، يستخدم 16 % من مستخدمي الدراجات الهوائية، خدمة «كريم بايك»، على أساس يومي، بينما يستخدمها 25 % منهم مرة واحدة في الأسبوع، ومن بين هؤلاء المستخدمين، يعتقد 33 % أن خدمة «كريم بايك»، تجعل النقل أكثر سهولة، بينما ذكر 55 % أنها شكل جيد من التمارين، و60 % يعتبرونها نشاطاً ممتعاً.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الكثير من العملاء، الخدمة للتنزه، وخاصة في مرسى دبي، على وجه التحديد، وأكد 87% من الذين شملهم الاستطلاع، أنهم يعتبرون دراجات كريم آمنة ومريحة.

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