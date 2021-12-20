99 ألف معاملة أنجزها مركز الاتصال الحكومي بعجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أنجز مركز الاتصال الحكومي في عجمان 99243 معاملة متنوعة ضمن الخدمات التي يقدمها للجمهور وللجهات الحكومية المحلية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وبمختلف قنوات التواصل باللغات العربية، والإنجليزية والأوردو، وذلك وفق رسالة المركز وأهدافه بإيصال صوت المجتمع بكل صدق وحيادية للأطراف المعنية والمتابعة للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وفق مؤشرات استجابة مرتفعة.

خدمة المجتمع

وقال زبير إسماعيل الجنيدي، مدير مركز عجمان للاتصال لـ«البيان» إن المركز يعمل على مدار أيام الأسبوع من خلال موقعين في مدينة عجمان ومدينة مصفوت، بهدف تعزيز التواصل ما بين الجمهور والدوائر الحكومية، لافتاً إلى التزام المركز القيام بخدمة المجتمع.

وأوضح الجنيدي أن مركز عجمان للاتصال وحدة تنظيمية تابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة عجمان، وهو المركز الموحد لجميع مراكز الاتصال بالدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، ويختص بالرد على الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات من المتعاملين، إضافة إلى الترويج للفعاليات.

وذكر بأن المركز أنجز خلال 9 أشهر 99243 معاملة، واستقبل مركز الاتصال 70429 استفساراً عاماً من الجمهور، و9956 شكوى، كما استقبل 6353 طلب خدمة، واستقبل 1781 بلاغاً، و776 اقتراحاً إضافة إلى 199 رسالة شكر، و104 التسجيل في حدث وورشة عمل وفعالية.

الارتقاء بالخدمات

وأكد الجنيدي أن مركز الاتصال الحكومي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في حكومة عجمان وضمان تحقيق نتائج عالية الجودة، تسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين وأفراد المجتمع، وفقاً لأهداف وغايات رؤية عجمان 2021. واضاف تم إطلاق تطبيق «صوت عجمان» في سبيل التحول الرقمي وضمان استمرار الأعمال، لافتاً إلى أن التطبيق يمكن المتعاملين من تقديم الاقتراحات والبلاغات والشكاوى وطلبات الخدمة من دون الحاجة للتواصل عبر الهاتف.

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