36 مليوناً حصيلة مزاد لأرقام المركبات المميزة بدبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت حصيلة إيرادات المزاد العلني الـ108 للأرقام المميزة للوحات المركبات، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول من أمس 36 مليوناً و548 ألف درهم.

وحقق الرقم (22 Q) القيمة السعرية الأعلى، إذ بِيعَ هذا الرقم بخمسة ملايين درهم، تلاه الرقم (Z 31) بمليونين و820 ألف درهم، والرقم (V10000) بـ920 ألف درهم، والرقم (500 W) بـ840 ألف درهم، والرقم (66666 O)، الذي بِيعَ بـ840 ألف درهم.

وطرحت الهيئة في مزادها العلني (100) رقم مميز ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي، للوحات المركبات المميزة من الفئات: K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z. وتحرص الهيئة من خلال طرح الأرقام المميزة للمركبات في مزاداتها العلنية والإلكترونية، على اتباع استراتيجية فعّالة قائمة على خطط مدروسة.

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