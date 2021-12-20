«أشغال الشارقة» تنجز 40 % من تسوية الأراضي بضاحية الشنوف

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المهندس هادف الخضر رئيس قسم الإشراف بدائرة الأشغال العامة بالشارقة أنه بمكرمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بدأت دائرة الأشغال العامة بالشارقة في نهاية سبتمبر بتسوية الأراضي السكنية في ضاحية الشنوف في المناطق من( 1 - 6 )، كما أن الأعمال تجري بحسب ما هو متفق عليه، وبلغت نسبة الإنجاز حالياً 40%، وشملت عمليات التسوية القطع والردم، من خلال نقل الدفان من المناطق المرتفعة إلى المنخفضة حتى تتم عملية التسوية بشكل كامل، مبيناً أن هناك تنسيقاً مع الدوائر المحلية في الإمارة لإنجاز المشروع، والذي من المتوقع الانتهاء منه في الربع الثالث من العام المقبل.

تنسيق

وخلال مداخلة له عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة قال هادف الخضر: إن هناك تنسيقاً مع كافة الدوائر الخدمية بحكومة الشارقة لتذليل كافة العقبات والمعوقات، التي تجابه المشروع، والتي تتمثل في الآبار الموجودة في المنطقة، مضافة إلى العزب المتواجدة في تلك المنطقة، فتم التنسيق مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لنقل تلك الآبار، إضافة إلى التنسيق مع دائرة شؤون البلديات والزراعة لنقل العزب.

انتهاء

وأضاف رئيس قسم الإشراف بدائرة الأشغال العامة بالشارقة: إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام المقبل بالتنسيق مع كافة الدوائر لتذليل العوائق، التي بالموقع حتى يتم الانتهاء من المشروع، وتنفيذه بحسب ما أعلن عنه.

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