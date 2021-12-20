محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم

المصدر: دبي - البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ماجد محمد الفطيم، رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منزل أسرة الفقيد، حيث قدم سموه صادق مواساته إلى نجل الفقيد طارق ماجد الفطيم، وذويه وآل الفطيم جميعاً الذين أعربوا عن عظيم امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله العلي القدير أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

وإلى ذلك قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي واجب العزاء في وفاة ماجد محمد الفطيم، رحمه الله.

وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة أبوهيل بدبي، عن صادق تعازيه ومواساته لذوي وأسرة الفقيد، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

وقدم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، واجب العزاء في وفاة ماجد محمد الفطيم، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة أبوهيل في دبي.

وأعرب سمو الشيخ سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.

كما قدم الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية، واجب العزاء في وفاة ماجد محمد الفطيم، وذلك بمجلس العزاء بمنطقة أبوهيل في دبي.

كما قدم واجب العزاء كل من: الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، والفريق محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، واللواء أحمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في دبي وعدد من ضباط القيادة العامة لشرطة دبي.

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