انضمام جهات حكومية وخاصة بدبي إلى مبادرة «سند»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي، عن انضمام عدد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة في الإمارة إلى مبادرة تطبيق «سند»، وذلك بهدف تعزيز استفادة المتعاملين لديها من ذوي الإعاقات السمعية وصعوبات النطق من الخدمات. ويوفر تطبيق «سند» لمقدمي الخدمات وللمتعاملين من أصحاب الهمم، إمكانية الترجمة للغة الإشارة عن طريق مكالمات مرئية وبمساعدة مترجمين محترفين من الهيئة.

وأوضحت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، أن مبادرة تطبيق «سند» تشكل مركزاً متكاملاً لتواصل أصحاب الإعاقة السمعية وربطهم بمختلف الجهات والخدمات، بما يحقق مجموعة من الأهداف أولها: حمايتهم من أي انتهاك أو تقصير في منحهم حقوقهم التي كفلها لهم القانون، ومن ثم تعزيز دمجهم وتمكينهم من الحصول على الخدمات في مختلف الجهات بسهولة وأمان.

من جهته، قال عبد الرحمن الجناحي، رئيس لجنة الجهة الصديقة لأصحاب الهمم في الهيئة: تفتخر هيئة الطرق والمواصلات كونها إحدى الجهات الرائدة في دعم أصحاب الهمم، عبر الانضمام مؤخراً إلى مبادرة هيئة تنمية المجتمع لتطبيق «سند»، وهي واحدة ضمن مجموعة من الخدمات والمبادرات التي تقدمها الهيئة لأصحاب الهمم.

جهود

بدوره، قال غانم المري، مدير قسم العلاقات الحكومية وتطوير الأعمال في المستشفى الأمريكي في دبي: نثمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لدعم أصحاب الهمم من الإعاقات السمعية وأسرهم، ويسعدنا الانضمام إلى مبادرة تطبيق «سند» للتواصل الذي يعد مركزاً متكاملاً لتواصل أصحاب الإعاقة السمعية وربطهم بمختلف الجهات.

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