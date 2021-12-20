«كهرباء دبي» أول مؤسسة خدمية حكومية في العالم تتيح خدماتها عبر «أليكسا» باللغة العربية

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توفير خدماتها الذكية عبر أجهزة أليكسا من أمازون باللغة العربية لتكون بذلك أول مؤسسة خدمية حكومية على مستوى العالم تقدم خدماتها باللغة العربية من خلال هذه التقنية المبتكرة.

وبات بإمكان المتعاملين الاطلاع على تفاصيل الفاتورة الشهرية باللغة العربية وسجل الفواتير السابقة وتفاصيل استهلاك الكهرباء والمياه وبصمتهم الكربونية إلى جانب ربط حساباتهم لدى الهيئة بحساباتهم الأخرى في أمازون.

«رماس»

كما يمكن للمتعاملين الاستفادة من «رماس» موظف الهيئة الافتراضي المعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر أجهزة أليكسا باللغة العربية للحصول على أجوبة عن أسئلتهم واستفساراتهم بجانب الاستفادة من خصائص مبادرة «الحياة الذكية» التي تمكنهم من اتخاذ الخيارات الذكية لترشيد الاستهلاك بشكل استباقي وذاتي ورقمي وحل جميع المشكلات والمعوقات التي تسبب زيادة الهدر والاستهلاك من دون الرجوع إلى الهيئة.

استشراف المستقبل

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى دائماً لاستشراف وصناعة المستقبل ومواكبة التطورات العالمية والتقنيات الذكية لتطوير آليات العمل بما يثري تجربة المتعاملين ويحقق سعادتهم انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله لتطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات».

أول مؤسسة

وأضاف: «نفخر بأن تكون الهيئة أول مؤسسة خدمية حكومية في العالم توفر خدماتها باللغة العربية عبر أليكسا من أمازون إذ يجسد ذلك جهودها المتواصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية لتوفير أفضل الخدمات الذكية للمتعاملين وقد كانت الهيئة أول جهة حكومية في الدولة تضيف موظفها الافتراضي «رماس» إلى هذه التقنية المبتكرة منذ عام 2017 لتمكين المتعاملين من الاستفسار عن فواتيرهم في أي وقت.

علاوة على ذلك تتيح لمتعامليها إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان وبكل سهولة وأمان من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي والعديد من القنوات الذكية بما يوفر وقتهم وجهدهم ويعزز سعادتهم وإسهامهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية».

طريقة مبتكرة

وقال إريك سارنيو نائب رئيس الأجهزة والخدمات في شركة أمازون: متحمسون جداً لرؤية هيئة كهرباء ومياه دبي توفر خدماتها لمتعامليها عبر أليكسا وتقدم المرة الأولى طريقة مبتكرة وأكثر استدامة لعمل المؤسسات الخدمية الحكومية.

باقة واسعة

وتتيح أليكسا للمتعاملين الاستفادة من باقة واسعة من خدمات الهيئة المبتكرة من خلال الأوامر الصوتية ما يسهم في توفير وقتهم ويحافظ على الموارد إلى جانب تحفيز اتباع نمط حياة أكثر استدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز