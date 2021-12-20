أحمد بن محمد: لغتنا تسهم في تواصل الحضارات

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن لغتنا العربية ساهمت وما زالت تساهم في تواصل الحضارات والتقاء الشعوب واندماج الثقافات.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على «تويتر» عقب حضوره انطلاق فعاليات النسخة الأولى من قمة اللغة العربية، في مركز دبي للمعارض في إكسبو 2020، تحت شعار «حوار المجتمعات وتواصل الحضارات»: «شهدت انطلاق الدورة الافتتاحية لقمة اللغة العربية التي نظمتها وزارة الثقافة والشباب في إكسبو 2020 دبي.. نلتزم تجاه لغتنا العربية التي تمثل هويتنا وتاريخنا.. لغتنا العربية التي ساهمت وما زالت تساهم في تواصل الحضارات والتقاء الشعوب واندماج الثقافات».

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