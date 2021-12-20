«سعود الخيرية» تفتتح مجلس عود الطاير بتكلفة مليون درهم

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد راشد الحمر مدير مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين في تصريح لـ«البيان» أنه وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ومتابعة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة، افتتحت المؤسسة مجلس عود الطاير الذي يخدم المواطنين في منطقة السلمة ويتيح لهم استضافة مجالس العزاء، كما سيتم استخدام المجلس مجاناً في تنظيم المحاضرات والندوات والنشاطات الثقافية المختلفة التي تنظمها مختلف الجهات والدوائر الحكومية والمحلية في الإمارة، مبيناً أنه تم تحديد مواعيد استقبال العزاء من خلال فترتين، لتكون الفترة الصباحية من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والفترة المسائية من الساعة الرابعة عصراً وحتى الثامنة مساء.

وأوضح أن المجلس تكلف إنشاؤه مليون درهم، ويتيح للمواطنين استضافة مجالس العزاء مجاناً من غير أي رسوم وذلك تيسيراً على المواطنين، فتم تأسيسه وفرشه وتجهيزه بأفضل المفروشات، كما أن هناك مجلس الرأس داخل مدينة أم القيوين بالقرب من مسجد الشيخ أحمد بن راشد، سيتم افتتاحه بداية العام المقبل، مبيناً أن إنشاء المجلسين يأتي في إطار التلاحم والترابط المجتمعي الذي تنتهجه المؤسسة، وحرصها على تخفيف العبء على جميع فئات المجتمع في ظل ارتفاع تكاليف خيم العزاء، بالإضافة إلى إسهام المؤسسة في المشاركة الوجدانية مع أهل الميت وتخفيف الأمر عليهم.

مبادرة

وأضاف الحمر إن المؤسسة أطلقت من قبل مبادرة توفير خيم العزاء والمساعدة على الإجراءات كافة الخاصة بإقامتها وذلك في إطار التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الذي تنتهجه المؤسسة، وتم رصد آلاف الدراهم للخيم وذلك من خلال التعاقد مع إحدى الشركات بأن تكون الخيم جاهزة لتسلمها عند الطلب، مبيناً أن المجلسين الجديدين سيكونان عوضاً عن تلك الخيم، وذلك بعد تزويدهما الخدمات كافة التي تتيح للأهالي في الإمارة استخدامهما الاستخدام الأمثل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز