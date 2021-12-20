شركة «خانصاحب» تسلم 34 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود برأس الخيمة

المصدر: (دبي - البيان)

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أعرب حسين عبد الرحمن خانصاحب، مؤسس شركة خانصاحب، وهي واحدة من الشركات العائلية الرائدة في الدولة عن سعادته بتسليم 34 وحدة سكنية للمواطنين في إمارة رأس الخيمة.

يتألف المشروع الذي يقع في منطقة الرفاعة من 34 فيلا، تحتوي كل منها على 3 غرف نوم وصالة ومطبخ وغرفة للعاملة المساعدة، هذا وقد استغرق بناء المشروع عامين منذ مرحلة التصميم وحتى استكمال أعمال البناء، وتم تسليم المشروع رسمياً إلى حكومة رأس الخيمة.

وبهذه المناسبة صرح منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة عن شكره وتقديره لشركة خانصاحب على التزامها بدعم المجتمع الإماراتي على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19، فقد تمكنت خانصاحب من تنفيذ المشروع وتسليمه، ضمن الإطار الزمني المحدد، مما أسهم في تقديم الدعم والمساعدة إلى 34 أسرة إماراتية على تحسين مستوى حياتها ومعيشتها، وهي في غاية الامتنان لهذه المبادرة القيمة.

لقد أبدى فريق خانصاحب مستوى استثنائياً من الدعم والتعاون خلال مرحلة البناء، كما أثبتوا تفانيهم وحرصهم على تنفيذ الأعمال مع مراعاة أعلى معايير الجودة، وكل هذه الأعمال الخيرة ستعود بالنفع على المجتمع الاماراتي لأجيال قادمة.

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