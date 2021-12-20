عبد الله المري: أكاديمية شرطة دبي حققت قفزات نوعية

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن أكاديمية شرطة دبي، استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق قفزات نوعية في برامجها التعليمية والتدريبية، لتصبح صرحاً أمنياً وعلمياً يضاهي أعرق الأكاديميات الشرطية على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح معاليه أن عدد الخريجين من المرشحين والجامعيين الذكور والإناث بلغ منذ إنشاء الأكاديمية حتى الآن، 3750 موظفاً وزعوا للعمل في مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ما نتج عنه تحقيق الأهداف الرئيسية للقيادة، مؤكداً أن الأكاديمية تعتبر الرافد العلمي والتدريبي للقيادة العامة لشرطة دبي، وتعمل على توفير وتقديم الموارد والدعم للإدارات العامة ومراكز الشرطة، إضافة إلى تخريج كوكبة متميزة من طلبة الدراسات العليا الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه ليواصلوا مسيرة العمل مع زملائهم.

واطلع معاليه على إنجازات وإحصائيات أكاديمية شرطة دبي في مبنى الشركاء في إكسبو 2020 دبي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعميد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد أحمد المهيري مدير المكتب التنظيمي بالوكالة، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والسلامة والصحة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري على استراتيجية الربط الاستراتيجي لأكاديمية شرطة دبي برؤية وخطة دبي 2021، بالإضافة إلى نتائج المؤشرات الرئيسية للأكاديمية، ومنها مؤشر نسبة الطلبة المتفوقين في البرامج التعليمية خلال فترة زمنية محددة، والذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في العام الماضي مقارنة بالعام 2019، بينما حقق مؤشر نسبة الطلبة المتفوقين في البرامج التدريبية خلال فترة زمنية محددة 109% في العام 2020، وكان المستهدف 88.1%.

أبرز المشاريع

واستمع معاليه إلى شرح حول أبرز المشاريع والبرامج الريادية في أكاديمية شرطة دبي والمبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، مثل التعلم عن بُعد للطلبة المرشحين والمرشحات ولطلبة البرامج المسائية والدراسات العليا خلال جائحة «كوفيد 19»، وتعتبر أكاديمية شرطة دبي أول أكاديمية شرطية تطبق نظام التعليم عن بُعد على مستوى الدولة، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية للطلبة، إضافة إلى مبادرة مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه عن بُعد، والتحول الذكي في المقررات الدراسية وغيرها.

واطلع معاليه على مشروع التدريب الموسيقي لطلبة المدارس، وهي أحد المشاريع المعرفية (مشاريع النقل المعرفي) التي نفذتها أكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع مجلس مدارس حماية، بهدف الاستفادة من المهارات الطلابية الذاتية بين طلاب مدارس حماية، ودعمها بالمعرفة اللازمة ليتم تكوين فرقة موسيقية تعزف على الطبول، وذلك من خلال تدريبهم على الطرق العلمية الصحيحة للعزف على آلة الطبل، ومن ثم تقديم العروض التي استفاد منها 44 طالباً.

كما اطلع معاليه على استمارة إدارة تحليل المخاطر المحدثة خلال العام الماضي، ونتائج التعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي نتج عنه تخريج 2633 خريجاً من الدراسات المسائية (ليسانس وماجستير ودكتوراه) خلال العام 2012 حتى العام الماضي، وبلغ عدد المواطنين منهم 2151 خريجاً.

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول نتائج ترشيد النفقات خلال العام الماضي، ونتائج الاستغلال الأمثل للموارد المادية، والوفرة المالية من نظام التراكيز.

إنجازات

وتعرف معالي الفريق المري على أهم إنجازات أكاديمية شرطة دبي والتي تمثلت في حصولها على شهادة الاعتماد كأفضل بيئة عمل للعام الماضي (المرة الثانية على التوالي) والتي تمنحها الهيئة الأمريكية Great place to work، وذلك كأول أكاديمية شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم، وحصلت الأكاديمية على المركز الأول في نتائج استطلاع سعادة الموظفين الداخلي لعام 2020 بنسبة 99.1 ٪ (المرة الثانية على التوالي)، ونسبة 98.998.9% في استطلاع رأي سعادة الموظفين الحكومي، وفوز الأكاديمية بجائزة ستيف للتحول الإلكتروني.

كما تمكنت الأكاديمية من تحقيق درع بطولة وزارة الداخلية في مجال الرماية، والحصول على درع التفوق في البطولات الرياضية على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة في ألعاب القوى والكروس فيت والسباحة وغيرها.

تكريم

كرّم معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الشركاء الاستراتيجيين للأكاديمية، إضافة إلى نخبة من المتميزين من مرتب الأكاديمية ضمن مبادرة «تفتيش الخمسين»، والهادفة لخلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً للمجتهدين الذين يسعون بجد وإبداع لدعم منظومة الأداء المؤسسي.

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