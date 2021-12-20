فزعة شرطي مواطن تبهج زائراً كويتياً

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أحمد الكندري زائر من دولة الكويت الشقيقة تعطلت به المركبة التي يقودها على نفق الساحة في خورفكان، فتم التواصل مع غرفة العمليات التي بدورها وفرت دورية مرورية خلال 10 دقائق يقودها الشرطي العريف إبراهيم علي البلوشي أحد أفراد شرطة الشارقة، والذي تمكن من سحب المركبة المعطوبة إلى مكان الإصلاح والتي كانت تقل 3 أشخاص، متكفلاً بتكاليف قطر المركبة وإصلاحها، وظل معهم يقدم لهم الدعم اللازم إلى أن تحرك بمركبته إلى الجهة التي يقصدها، في موقف إنساني نبيل.

ويقول إبراهيم البلوشي (متزوج ولديه ابنتان) إنه التحق بالقيادة العامة لشرطة الشارقة منذ 5 سنوات، وما زال يعمل بها برتبة عريف، وإنه حينما كان يؤدي واجبه، ورد بلاغ بتعطل مركبة يقودها أحد الأشقاء من الكويت، فما كان منه إلا أن توجه إليه مقدماً المساعدة المطلوبة وتسديد قيمة النقل ، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور في نفس الزائر الكويتي، لافتاً إلى أن ما قام به يعد واجباً وطنياً ورداً لجميل الوطن، فكرم من قبل العقيد الدكتور علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية على صنيعه الإنساني.

من جهته أكد أحمد الكندري من الكويت الشقيقة والذي يتردد منذ عام 2008 في زيارات متكررة إلى أرض الإمارات، أن له علاقات طيبة ووطيدة بعدد من الأصدقاء الإماراتيين، وأنه في إحدى الزيارات وذهابه إلى خورفكان تعطلت به المركبة، فتواصل مع شرطة خورفكان التي بدورها لبت النداء من خلال العريف إبراهيم البلوشي، فتمكن من سحب المركبة إلى مكان الإصلاح، متحملاً المصاريف كافة، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور في نفسي.

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