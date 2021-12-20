«تعليم الوطني» تواصل مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب

المصدر: (دبي- البيان)

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واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها، الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب.

وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع العام لمناقشته في اجتماعها القادم، ومخاطبة المؤسسات الإعلامية، للرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بالموضوع، الذي تدور محاوره حول استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071.

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