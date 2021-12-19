طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا صباحاً وغائم جزئياً. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف شمالاً وصحوا إلى غائم جزئياً. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويوم الأربعاء يكون الطقس رطبا صباحا وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً خاصة غرباً وتزداد السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشمالية والساحلية مع انخفاض في درجات الحرارة. والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، تكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة وقد تكون محملة بالغبار غرباً، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 45 كم/س. والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مساءً في بحر عمان.

ويكون الطقس يوم الخميس غائما جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق خاصة الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خاصةً صباحاً في بحر عمان.

أما يوم الجمعة، فيكون الطقس رطبا صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية وصحوا إلى غائم جزئيا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر صباحاً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. والبحر مضطرب صباحاً غرباً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

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