وزارة الدفاع تنظم الندوة العربية العسكرية السابعة للإعداد البدني بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، صباح أمس، فعاليات الندوة العربية العسكرية السابعة للإعداد البدني في المجال العسكري «الجاهزية البدنية الشاملة» التي تشارك فيها 9 دول عربية هي: الأردن، مصر، السعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان، البحرين، جيبوتي، إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها وزارة الدفاع متمثلة في «الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب – مركز التربية الرياضية العسكري» بأبوظبي، وتستمر حتى 23 ديسمبر الجاري تحت إشراف الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.

ويأتي تنظيم الندوة متزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين وبمشاركة ضباط من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية المتخصصين في المجال الرياضي العسكري، ويحاضر في الندوة نخبة مميزة من الخبراء المتخصصين والمهتمين في هذا المجال.

حضر الافتتاح العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الاتحاد العربي للرياضة العسكرية مدير الإدارة العسكرية، وممثلون عن المكتب التنفيذي واللجنة الفنية والإعلامية وسكرتارية الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع.

وأكد مطر سالم الظاهري، وكيل وزاره الدفاع، بهذه المناسبة، أن الإمارات تولي القوات المسلحة اللياقة البدنية اهتماماً كبيراً، إيماناً منها بأهمية الرياضة في إعداد أفرادها وتأهيلهم بدنياً ليكونوا قادرين على تلقي التدريبات العسكرية وهم في قمة الجاهزية البدنية والفكرية.

وقال يأتي ذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على جعل القوات المسلحة في أعلى مستويات الكفاءة القتالية والبدنية، ولا سيما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يحرص على الدعم المستمر للأنشطة الرياضية بغرض رفع اللياقة والكفاءة البدنية للضباط والرتب الأخرى، وبث روح المنافسة من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة.

ورحب اللواء الركن جمعة عبيد الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب، خلال كلمته، بالمشاركين في وطنهم الثاني دولة الإمارات التي تحتفل هذا العام بالعام الخمسين على اتحادها القوي الرصين، وقال «إن دولتنا دولة تسير للمستقبل بخطى ثابتة وواثقة هدفها البناء والتقدم والازدهار لشعبها وللعالم أجمع، كما لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بجزيل الشكر والامتنان على مشاركتكم الكريمة في الندوة العربية السابعة للإعداد البدني في المجال العسكري التي تقام هذا العام بعنوان «الجاهزية البدنية الشاملة»، والتي حرصت وزارة الدفاع على استضافتها تحت مظلة الاتحاد العربي للرياضة العسكرية، لإيمانها الراسخ بأهمية التنسيق والتكامل والترابط والتلاحم بين دول وطننا العربي الكبير وضمان توفير أفضل الممارسات وتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية الرياضية، ولتوطيد العلاقات فيما بينها في المجال الرياضي، وتحقيق شعار الأخوة عبر الرياضة».

وأضاف: «تأتي هذه الندوة في ظل اهتمام كبير من قياداتنا الوطنية والعربية لتعزيز التعاون العسكري في كافة المجالات بما فيها الرياضة العسكرية التي تعد أحد أركان الجاهزية العملياتية الرئيسية للقوات المسلحة، وفي ظل حرص دائم على بناء الإنسان العربي بشكل عام والعسكري بشكل خاص لضمان أن يكون قادراً على أداء مهامه بكل كفاءة واقتدار».

وثمن الدور الكبير للجامعة العربية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية لحرصهما الدائم على رفع مستوى الرياضة العسكرية في عالمنا العربي وتوطيد أواصر التعاون والتلاحم، وذلك من خلال التنظيم والمشاركة في هذه الندوات والمؤتمرات والجهود المبذولة الأخرى في كل ما من شأنه أن يرفع من مستوى الرياضـة العسكرية العربية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز