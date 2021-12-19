ديلويت تقدم الخدمات الاستشارية لاستحواذ «غرين دوم» على «إيليت»

المصدر: دبي - البيان

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كلفت شركة «إيليت» شركة ديلويت بتقديم خدماتها الاستشارية لتحضير الشركة للبيع، وإدارة عملية البيع في مزاد علني تنافسي، واختيار صاحب العرض الأفضل، ومساعدة الشركة في تحقيق أفضل النتائج من هذه الصفقة. وفازت بعملية الاستحواذ شركة «غرين دوم للاستثمارات»، وهي شركة استثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتعدّ شركة «إيليت»، التي تأسست في تسعينيات القرن الماضي، من الشركات الكبرى في مجال الشحن البري وخدمات البريد السريع، وتمتلك أصولاً ضخمة، وتغطي عملياتها الإمارات عُمان والبحرين وقطر وتتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها.

وتهدف شركة غرين دوم للاستثمارات من وراء هذه الصفقة بناء شركة خدمات لوجستية متكاملة تقدم خدماتها إلى منطقة الشرق الأوسط بالاستفادة من النمو الذي يشهده قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية في العالم. وتحظى الشركة بدعم قادة هذا القطاع في المنطقة بمن فيهم مجموعة ريس حسن سعدي، ومجموعة شرف العاملة في دولة الإمارات، وشركة «لوجي بوينت» التابعة لشركة «سيسكو» للخدمات الصناعية السعودية المدرجة في سوق الأوراق المالية في السعودية.

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