2.6 مليون مشاريع إنسانية لـ «منار الإيمان الخيرية»

المصدر: عجمان- البيان

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أنفقت مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان، 2,6 مليون درهم، استفاد منها أكثر من 10,760 حالة، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، في مشاريع إنسانية تسهم في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وقال ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية، بمناسبة يوم التضامن العالمي، الموافق العشرين من شهر ديسمبر سنوياً: «التضامن أحد القيم العالمية والإماراتية، وهو مناسبة لرفع مستوى الوعي العام بأهمية التضامن، وتشجيع مبادرات القضاء على الفقر».

وأشار إلى أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني، رسالة سامية، تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، في علاقاتها مع العالم أجمع، حيث اتخذت الإمارات، بحكومتها الرشيدة، هذا النهج الإنساني المستدام، الذي انعكس على شعوب العالم، بصرف النظر عن البعد الجغرافي، أو الاختلاف الديني أو العرقي أو الثقافي، وكان لجائحة كوفيد 19، خير دليل على ذلك.

وأضاف أن قيادتنا الحكيمة، تؤكد دائماً حرصها على مساعدة الأشقاء والأصدقاء، في مختلف المواقف والظروف، وأن التضامن لا يقتصر فقط على المساعدات، بل يمتد في مد جسور التواصل، من خلال تعزيز لغة الحوار، والتشجيع على إنشاء مبادرات تسهم في غرس الإنسانية، والتآخي، والتضامن.

وأكد أن مؤسسة منار الإيمان الخيرية، تعمل بشكل دؤوب لتحقيق الأهداف السامية من العمل الخيري، من خلال خلق مبادرات لها تأثير كبير على المجتمع، يكون لها دور بارز في ترسيخ القيم والمعاني النبيلة، أسوة بالقيادة الرشيدة.

ذكر الجنيبي، أن الجهود المبذولة، تدل على التضامن الإنساني الإماراتي، عن طريق تقديم المساعدة بدون تفرقة، حيث توجه الإمارات المساعدات لجميع الدول، مشيراً إلى أن الإمارات محبة لشعوب العالم والإنسانية، ولذلك، تستجيب للآخرين، حتى وإن لم يطلب منها مد يد العون أو المساعدة، فالدولة مبادرة، ويحكمها في عطائها كرامة ومساعدة الإنسان فقط.

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