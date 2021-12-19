الصايغ ووزير الأمن العام السريلانكي يبحثان التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة سارات ويراسيكيرا، وزير الأمن العام في سريلانكا، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وجرى في اللقاء - الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي - بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سريلانكا وسبل تعزيز روابط الصداقة والتعاون في المجالات كافة، كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون الأمني والتجاري والاقتصادي بين البلدين.

وأشاد معالي الصايغ بمشاركة سريلانكا المتميزة في إكسبو 2020 دبي، مؤكداً أنّ هذا الحدث العالمي يعد فرصة لبحث التعاون وبناء جسور التواصل، كما رحّب بزيارة رئيس الوزراء السريلانكي المرتقبة للمشاركة في فعاليات حفل اليوم الوطني لبلاده الذي سيقام في إكسبو.

من جانبه، أبدى وزير الأمن العام السريلانكي إعجابه بإكسبو 2020 دبي، وهنأ دولة الإمارات على التنظيم المبهر لهذا الحدث العالمي، كما أشاد بمستوى تطور العلاقات الثنائية، معرباً عن أمله تعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات واستمرار التطوير لمصلحة البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز