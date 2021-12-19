توقعات الطقس في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:01 والمد الثاني عند الساعة 03:56 والجزر الأول عند الساعة 20:42 والجزر الثاني عند الساعة 07:01 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:21 والمد الثاني عند الساعة 23:18 والجزر الاول عند الساعة 16:16 والجزر الثاني عند الساعة 05:04 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبوظبي 28 16 75 25

دبي 28 17 70 20

الشارقة 28 15 75 25

عجمان 28 18 70 20

أم القيوين 27 15 75 25

رأس الخيمة 26 15 70 20

الفجيرة 25 18 75 25

العين 27 15 65 25

ليوا 27 15 80 20

الرويس 29 17 75 25

السلع 30 15 70 20

دلما 28 21 70 30

طنب الكبرى 27 22 75 40

طنب الصغرى 27 22 75 40

أبو موسى 27 22 75 40 .

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