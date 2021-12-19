إطلاق برنامج حكومي جديد يهدف إلى بناء المسارات الوظيفية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد، أُطلق برنامج حكومي جديد يهدف إلى بناء المسارات الوظيفية من خلال تمكين خريجي المدارس والجامعات والباحثين عن عمل من اكتساب مهارات جديدة وتطوير مساراتهم الوظيفية.

ويخضعُ البرنامج لإشرافٍ مباشر من دائرة الإسناد الحكومي، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة الموارد البشرية وأكاديمية أبوظبي الحكومية، ويهدفُ إلى توسيع نطاق مبادرات تعزيز وصقل المهارات، مما أسهم في إتاحة المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وصلت أكثر من 4000 وظيفة خلال العام 2021.

وتُوفر المبادرة برامج تسعى إلى تطوير المهارات، بالإضافة إلى دورات تدريبية مُصممة خصيصاً لتلبية متطلبات القطاعات ذات الأولوية، لاسيما في مجال العلوم والتكنولوجيا الرقمية وتحليل البيانات؛ كما تُقدم المبادرة فرصاً للتدريب المهني والتخصصي والعملي والمكتبي، وإعادة التدريب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز