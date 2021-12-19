خالد بن محمد بن زايد يلتقي كفاءات مواطنة من مؤسسات القطاع الخاص

المصدر: وام

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التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، كفاءات مواطنة من مؤسسات القطاع الخاص، بعد تخرّجهم من البرامج الحكومية الخاصة بتطوير المهارات.

ووجه سموه بتوسيع نطاق مبادرات بناء المسارات الوظيفية للتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على الخبرات التي اكتسبها المواطنون في بناء مسارات وظيفية ناجحة في القطاع الخاص، وعبّر عن اعتزازه بجهودهم التي تسهم في دفع مسيرة التنمية في الدولة.

حضر اللقاء معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي .

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