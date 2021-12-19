حمدان بن محمد : 98 مليون شخص حول العالم استفاد من مشاريع المسؤولية المجتمعية

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من العمل الخيري نهجاً راسخاً هدفه الارتقاء بحياة الإنسان أينما كان، حيث استفاد 98 مليون شخص حول العالم من مشاريع المسؤولية المجتمعية التي نفذتها مختلف الجهات والقطاعات في دبي بقيمة تجاوزت 3 مليارات درهم خلال العام 2020.

وقال سموه : "فخورون بالإنجازات المتحققة ونشكر كل من يسهم في تحويل قيمنا النبيلة إلى إنجازات ملموسة ومشاريع قائمة يستفيد منها الملايين.. دبي والإمارات نموذج يحتذى عالمياً في مجال العمل الإنساني.. ومثال على تكامل عمل القطاع الحكومي مع القطاعات الأخرى في سبيل تعزيز المسؤولية المجتمعية"

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