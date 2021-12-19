محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم

المصدر: وام

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ماجد محمد الفطيم، رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منزل أسرة الفقيد، حيث قدم سموه صادق مواساته إلى نجل الفقيد طارق ماجد الفطيم، وذويه وآل الفطيم جميعاً الذين أعربوا عن عظيم امتنانهم لسموه على مواساته الصادقة لهم في مصابهم الجلل، راجين الله العلي القدير أن يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل مكروه.

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