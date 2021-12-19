جهاز أبوظبي للمحاسبة أول جهة حكومية تنقل مركز بياناتها إلى البيئة السحابية

المصدر: وام

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يعتبر جهاز أبوظبي للمحاسبة أول جهة حكومية على مستوى إمارة أبوظبي تواكب حركة التحول الرقمي التي تشهدها حكومة أبوظبي، حيث تم نقل مركز بياناته إلى البيئة السحابية في مجموعة G42 لتعزيز قدراته في مجال الذكاء الاصطناعي عبر كافة عملياته الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للإمارة من أجل تحقيق أعلى مستويات النزاهة، وتعزيز أفضل ممارسات الحوكمة بصورة مستمرة.

وقد عقد الجهاز اتفاقية شراكة مع مجموعة G42 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتنشط في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وسيستخدم الجهاز - بموجب هذه الشراكة - الحوسبة السحابية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لدعم تنفيذ أفضل ممارسات الإدارة والحوكمة، وطرح تقنيات رقابية جديدة، حيث تمكّن خدمات G42 الجهاز من دمج تطبيقاته بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لديها، وهذا بدوره يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لإمارة أبو ظبي في مجالات الرقابة على المال العام.

وقالت هيفاء البلوشي، مدير إدارة تقنية المعلومات بجهاز أبوظبي للمحاسبة : "تأتي هذه الخطوة النوعية في إطار التوجه الحكومي للتحول الرقمي الذي يعكس الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بشأن مستقبل القطاع الحكومي، ويتعامل باستباقية مع التحديات العالمية التي تتطلب إحداث التغيير بما يمكّننا من تطبيق الأنظمة الرقمية وفق أفضل المعايير العالمية".

وتتمثل مخرجات هذا التحول في تعزيز الأداء المؤسسي، وخفض التكاليف المالية والتشغيلية باعتماد الحوسبة السحابية، وصيانة البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق وفورات في العمليات التشغيلية.

كما تتمثل في تحسين المرونة التشغيلية مما يتيح للجهاز إمكانية توسيع نطاق أعماله بعيداً عن قيود توفر الأجهزة.

وتدعم الاتفاقية أيضاً التحول الرقمي السريع الذي تشهده مختلف جهات حكومة أبوظبي، ويمكّن الجهاز من تحقيق أهداف استراتيجيته الجديدة المتمثلة في تعزيز حماية الأموال العامة، والارتقاء بمبادئ المساءلة والنزاهة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى.

وسيعزز هذا التحول توجّه الجهاز الرامي إلى ضمان استمرارية سير وتصريف الأعمال، ويرفد مساعيه في قيادة التغيير نحو مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً.

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