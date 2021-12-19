نسائية دبي تنظم مهرجان دبي للتوائم بالخوانيج

المصدر: البيان

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نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي- المركز الاجتماعي الصحي، مهرجان دبي للتوائم / مهرجان الأسرة الترفيهي الأول / بمشاركة حوالي 94 توأماً من مختلف الأعمار، ضمن مبادرة دعائم الأسرة.

يعد مهرجان التوائم الأول من نوعه بالدولة، وهو حدث استثنائي يليق بعام الخمسين، يقصده جمهور كبير من التوائم المتماثلين وغير المتماثلين، في احتفالية نادرة من نوعها، مع حضور كثيف، بلغ 170 من الجمهور، كما تضمنت الفعالية عدداً من النشاطات والفعاليات، أهمها مسيرة التوائم مع الفرقة الموسيقية العسكرية وعروض ترفيهية ومسابقات قدمها عبدالله حمزة من الدفاع المدني وعرض اليولة وخيالة الشرطة والسيارات الفارهة ومرسم الأطفال.

اجتمع التوائم من مختلف أنحاء الدولة، من مواطنين ومن الدول العربية الشقيقة المقيمة في إمارة دبي، في ساحة مجلس الخوانيج، بألبسة متشابهة وسط أهازيج الموسيقى المحلية، وقد شارك التوائم في المسابقات الثقافية والترفيهية والألعاب.

ساهم في إنجاح المهرجان عدة جهات حكومية ومؤسسات منها، تعاونية الاتحاد كراع رئيسي، وشركة الروابي كراع فرعي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومجالس أحياء دبي التابعة لهيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للمرور للدفاع المدني-دبي، وبلدية دبي، وشركة كامب بوينت، ومكتبة خورفكان العامة، وحديقة الحيوانات بالعين، وكرجي للعطور، و SQ7.STABLES، و Winners stable، و Beesline، و Falcon water، ومتطوعين من القيادة العامة لشرطة دبي والدفاع المدني.

وأوضحت سعادة د. فاطمة الفلاسي – مدير عام جمعية النهضة النسائية بدبي، أنه من منطلق حرص الجمعية على نشر الوعي المجتمعي والوطني، عمدنا من خلال هذه الفعالية على إشراك فئات المجتمع من التوائم، بمشاركة عدة جهات ذات العطاء في العمل الاجتماعي والتي تلتقي مع الجمعية في المسؤولية الاجتماعية، بهدف الترفيه، في إطار من البهجة والتسلية.

كما شكرت د.الفلاسي رعاة المهرجان والمؤسسات المشاركة وثمنت تلك الروح والغايات العُليا التي تجمع المؤسسات المجتمعية في شراكة تكاملية راقية لا تهدف إلى الربح بل إلى خدمة الوطن والمواطن، مؤكدة أنه لا غرابة أن تتسامى الأهداف وتسير مع خُطى قيادتنا الرشيدة حفظها الله لإسعاد الإماراتي والمقيم على هذه الأرض الطيبة، تفعيلاً مع توجيهات القيادة في الحث على المشاركة المجتمعية لتعزيز مسار التنمية الاجتماعية.

وأوضح الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة و التسويق في تعاونية الاتحاد و قال" أن جمعية الاتحاد تستمد رؤيتها من توجيهات قيادتنا الرشيدة بالدولة، كون العمل الجماعي بروح الفريق الواحد والإنساني والخيري يحقق دائما نتائج إيجابية تبهر الجميع، مشيراً إلى أن دعم التعاونية لمهرجان دبي للتوائم الذي يعد من الأحداث السنوية الفريدة على مستوى الدولة والمنطقة، والذي يتماشى مع أهداف الدولة الاستراتيجية في توفير بيئة تمزج في نسيجها مختلف فئات المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها

وتعزز من تلاحمها المجتمعي والأسري لتكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم في مؤشر التنمية البشرية وأن تكون من أكثر الدول سعادة.

كما وجه البستكي الشكر لجمعية النهضة النسائية بدبي، على دعمها المستمر للفئات المجتمعية وتنظيمها للمبادرات والفعاليات التي من شأنها أن تسهم في إسعاد الأفراد للارتقاء بالمجتمع ودفع عجلة التطور في الدولة، واختتم حديثه بالإشادة بالجمعية لأنها سباقة في إطلاق المبادرات النوعية المبتكرة لما فيه مصلحة المجتمع.

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