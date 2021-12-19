"أبو ظبي التقني" يدشن الدورة الـ 20 من"نعم للعمل"للمواطنين

المصدر: البيان

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تحت شعار "مواطنون جاهزون للخمسين القادمة" دشن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، الدورة العشرين من البرنامج الوطني "نعم للعمل" اليوم والتي تستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري، في أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، وعجمان؛ بمشاركة مئات المواطنين، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاماً لإعدادهم للعمل في عدة تخصصات حيوية في سوق العمل بالقطاع الخاص، منها تطبيق ممارسات السلامة في بيئة العمل بقطاع التجزئة، وآليات التفاعل مع العملاء، و إدارة المخازن، ودعم الموظفين والزبائن في مكان العمل.

وقال الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني أن "نعم للعمل" هو أحد البرامج الوطنية الهامة التي ينظمها"أبوظبي التقني" ضمن إستراتيجيته لإعداد وجاهزية شباب وفتيات الإمارات لمرحلة الخمسين عاماً القادمة، حيث يعمل البرنامج على إستقطاب الشباب والفتيات خلال الإجازات المدرسية لتدريبهم على العمل في مؤسسات مختارة، لإكسابهم مهارات تخصصية تتوافق مع متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة، مشيراً الى أن "نعم للعمل" يأتي في إطار جهود القيادة الرشيدة لتمكين"أبوظبي التقني" من مواصلة نجاحاته في تنظيم هذا البرنامج الهام لتمكين المواطنين والمواطنات من العمل في مجالات جديدة و متنوعة تتوافق مع ميولهم وتوجهاتهم وقطاعات العمل المطلوبة في المستقبل القريب والبعيد، وهي القطاعات والمهن والوظائف التي تشهد نجاحات كبيرة في حاضر ومستقبل سوق العمل بالدولة.

وأوضح الشامسي أن البرنامج يتضمن أربعة مستويات متدرجة يحصل المواطن بعدها على مؤهل معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، بما يمنح المواطنين خريجي البرنامج؛ الفرص للعمل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل، داعياً شباب وفتيات الإمارات الى المشاركة في الدورات القادمة من "نعم للعمل" بالتسجيل في البرنامج عبر الموقع الإلكتروني www.yestowork.ae، بما يضمن لهم الإستثمار الأمثل لأوقات فراغهم خاصة الطلبة خلال الإجازة المدرسية، فيما يساهم في صناعة مستقبلهم العملي ليكونوا الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق طموحات القيادة الرشيدة في أبناء الدولة القادرين على العمل في كافة التخصصات بجدارة وإقتدار .

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