طرق الشارقة: إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الخان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة أنه واستكمالاً لتطوير ورفع كفاءة الطرق في الإمارة، سيتم تنفيذ إغلاق جزئي على جسر القصباء بشارع الخان، وذلك لأعمال صيانة فواصل التمدد.

وأكدت الهيئة أنه سيتم تنفيذ الإغلاق على مرحلتين، المرحلة الأولى: بالاتجاه إلى عجمان بداية من اليوم الأحد الموافق 2021/12/19 إلى غاية يوم الأحد الموافق 2022/01/02 من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً.

وستبدأ المرحلة الثانية بالاتجاه إلى دبي من يوم الاثنين الموافق 2021/01/03 إلى غاية يوم الاثنين 2022/01/17 من الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 5:00 صباحاً.

ولفتت طرق الشارقة إلى أنه يرجى من جميع السائقين استخدام الطرق البديلة، واتباع اللوحات المرورية والإرشادية، تفادياً لأي اختناقات مرورية، كما تعتذر الهيئة عن أي ازعاج ناتج عن الأعمال.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز