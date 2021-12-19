300 متطوع يشاركون في حملة تنظيف بر النباغ بالعين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية أصدقاء البيئة مؤخرا حملة لتنظيف بر النباغ في منطقة العين تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع وبالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات " تدوير"، وجمعية الإمارات للسرطان، وفريق ياس التطوعي، وشرطة أبوظبي " كلنا شرطة "، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وبمشاركة وحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري عضو سابق في المجلس الوطني الاتحادي، وسلطان بن علوان الحبيسي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، والمستشار الدكتور عبدالعزيز الشامسي، ومحمد خميس الكعبي مدير عام جمعية الإمارات للسرطان، والدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة، والبابا رفائيل راعي كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العين وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات، وبمشاركة حوالي 300 متطوعا من جهات رسمية وفرق تطوعية، إضافة إلى العديد من المشاركين افتراضياً من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وفي مقدمتهم الدكتورة وجدان العقاب رئيس جمعية البيئة الكويتية، والمهندس طلال الرشيد رئيس جمعية أصدقاء البيئة في المملكة العربية السعودية، والدكتور علي حسن رئيس جمعية الشباب والبيئة في مملكة البحرين، وأسماء بنت مانع العتيبة.

وقال الدكتور إبراهيم علي رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة : " تهدف حملة تنظيف منطقة بر النباغ في العين إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على نظافة البيئة، وبالتالي تعزيز ثقافة التطوع لدى المجتمع. ولا يسعني إلا شكر جميع الشركاء والجهات التي دعمت المبادرة وتدعم كافة القضايا التي من شأنها أن تسهم في تعزيز المحافظة على المظهر الجمالي العام للمناطق البرية".

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