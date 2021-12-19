«جاهزية» يدشن مركزاً جديداً للتميز في طب الكوارث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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دشن برنامج «جاهزية» مركزاً للتميز في طب الكوارث، بهدف توحيد معايير الاستجابة الطبية والجاهزية للمؤسسات الصحية والحكومية والخاصة، وتأهيلها لتأسيس مراكز للبحث والتدريب وفق أفضل المعايير العالمية والتوأمة مع مراكز التدريب والبحوث في مجال طب الكوارث، ما يعزز التأثير الإيجابي من خلال تبني أساليب حديثة لبناء قدرات التأهب والاستجابة وبناء منظومة البحث العلمي والابتكار.

ويهدف مركز التميز الجديد إلى إيجاد نموذج مبتكر في طب الكوارث يعمل على تأسيس مراكز للتميز في طب الكوارث في المؤسسات الحكومية والخاصة من خلال تقديم منح لتأهيل كوادر وطنية قيادية متخصصة، إضافة إلى تجهيز مراكز لطب الكوارث وتأهيلها لتكون مركزاً متميزاً في التدريب والبحوث وفق أفضل المعايير في بادرة غير مسبوقة لتحفيز الإبداع والابتكار في المجال الطبي التخصصي وانسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة بتبني مبادرات مبتكرة تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة خلال الكوارث والأزمات والأوبئة.

وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس أطباء الإمارات مدير برنامج «جاهزية» أن المركز الجديد جاء بهدف بناء قدرات المؤسسات الصحية وتمكينها من تبني منظومة لبناء خط الدفاع الأول، والارتقاء بالخدمات الصحية.

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