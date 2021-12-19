عبد الله عمران تريم.. قامة وطنية في السياسة والإعلام

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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ولد الدكتور عبد الله عمران تريم في إمارة الشارقة عام 1948، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس الشارقة والكويت، وأكمل تعليمه الجامعي في مصر، حيث حصل على ليسانس في التاريخ من كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1666، وحصل على الدكتوراه في التاريخ من جامعة اكستر بالمملكة المتحدة عام 1986.

ثانوية العروبة

وعمل الدكتور عبد الله عمران تريم قبل قيام دول الإمارات العربية المتحدة مدرساً في ثانوية العروبة بمدينة الشارقة لمدة سنتين، ثم مديراً لإدارة معارف الشارقة خلال الفترة 1968 ـ 1971، وأثناء ذلك كان مع أخيه الراحل تريم عمران تريم من الرواد الأوائل الذين أسهموا في إقامة اتحاد دولة الإمارات، ورواد تأسيس الصحافة الخليجية، حيث أسسا جريدة الخليج 1970.

المفاوضات السباعية

وكان الدكتور عبد الله عمران تريم مع شقيقه الراحل تريم عمران تريم عضواً في فريق المفاوضات التساعية والسباعية لإقامة دولة الاتحاد، وتولى منصب وزير العدل في أول حكومة اتحادية إماراتية خلال الفترة 1971 ـ 1972، ثم وزيراً للتربية والتعليم خلال الفترة 1972 - 1979، ثم عاد وزيراً للعدل بين الأعوام 1990 ـ 1997 فعمل ضمن فريقه الوزاري على صياغة العديد من التشريعات التي كان لها كبير الأثر في تقويم البنية التشريعية للدولة في مختلف المجالات القانونية.

كلفه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بتأسيس جامعة الإمارات، وكان أول رئيس أعلى للجامعة فعمل على وضع العديد من المناهج وطرق التعليم والدراسة، كما عمل مستشاراً للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

مركز للدراسات

وبعد وفاة الراحل تريم عمران تريم بتاريخ 16 مايو 2002. ترأس الدكتور عبد الله عمران تريم مجلس إدارة مؤسسة دار الخليج، كما ترأس مركز الخليج للدراسات الذي يصدر تقارير سنوية وكتباً متنوعة تبحث في القضايا العربية عامة والخليجية خاصة ومن ضمن أنشطة المركز إقامة الندوات والمحاضرات، وكذلك المؤتمر السنوي الذي يستضيف أهل الخبرة والفكر للتداول في القضايا العربية والخليجية والمحلية. كما ترأس مجلس إدارة مؤسسة تريم عمران للأعمال الثقافية والإنسانية.

مؤلفات

وللدكتور عبد الله عمران تريم مؤلفات حول قيام دولة الإمارات، والتعليم والتنمية والكثير من المقالات الفكرية والسياسية كما شارك في الكثير من الندوات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مراكز الأبحاث المتنوعة، وكان عضواً فاعلاً في الكثير من مراكز الأبحاث، والدراسات، والمنتديات الفكرية والاقتصادية والسياسية العربية والمحلية.

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