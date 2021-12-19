5170 مسجداً بنتها «دبي الخيرية» من 2020-2014

المصدر: دبي- رامي عايش

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أظهرت إحصائية حديثة لجمعية دبي الخيرية، ترصد عدد وتكاليف مشروعاتها الخارجية من أغسطس 2014 حتى نهاية العام الماضي، أن الجمعية بنت نحو 5170 مسجداً في 42 بلداً تقع في أكثر من قارة، بتكلفة إجمالية وصلت إلى نحو 225 مليون درهم، حسبما أكد أحمد مسمار أمين السر العام للجمعية.

وتندرج مشروعات بناء المساجد في الدول العربية والإسلامية ضمن قائمة المشروعات التي تنفذها الجمعية خارج الدولة والتي تضم كلاً من آبار المياه، المدارس، المستوصفات الطبية، مساكن الفقراء، مراكز تحفيظ قرآن كريم، دور الأيتام، سقيا الماء، الوقف الخيري، الرعاية الصحية، دعم التعليم، الأسر المنتجة ومشاريع عامة.

وتعقيباً على الإحصائية التي أعدتها الجمعية خصيصاً لـ«البيان»، قال أحمد مسمار: «إن بناء المساجد من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية التي تنفذها بالشراكة مع أهل الخير والمتبرعين ضمن جهودها لإعمار بيوت الله ودورها الإنساني في إقامة المشروعات الخيرية والإنسانية والتنموية في البلدان المحتاجة».

وأضاف: «بناء المساجد في الدول العربية والإسلامية المحتاجة، من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية التي تحظى بالإقبال والتفاعل من قبل المحسنين والمتبرعين ومن أكبرها في حجم الإيرادات، على مدار العقود الماضية، طلباً للأجر والثواب اللذين ينالهما فاعل الخير عند عمارة وخدمة بيوت الله».

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ولفت إلى أن الجمعية نفذت خلال الفترة المذكورة نحو 104 آلاف مشروع، تتصدرها مشروعات بناء المساجد من حيث الإيرادات، ومشروعات «الوقف الخيري» من حيث العدد.

وأكد مسمار أن الجمعية تؤدي دوراً رائداً وحيوياً في قطاع بناء المساجد، بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الهيئات الخارجية في دول عديدة، بجانب الشركاء الاستراتيجيين المحليين.

وقال: «ترعى الجمعية المساجد ضمن مشاريعها الخيرية لإعمار بيوت الله ترجمةً لسياسة الدولة ورؤية القيادة الرشيدة بتوفير مظلة شاملة لرعاية «بيوت الله» وتشييدها، لصالح المصلين، من خلال التكامل مع أهل الخير والإحسان الذين يرغبون في تشييد المساجد في الدول المحتاجة طلباً للأجر والثواب، ولأنها لا تحتاج إلى مبالغ مرتفعة لإنجاز عملية البناء والتنفيذ».

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