اتفاقية بين «زايد العليا لأصحاب الهمم» ومدينة برجيل الطبية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم اتفاقية مع مدينة برجيل الطبية بشأن الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقويم العظام، حيث تقوم المدينة بشراء بعض منتجات المؤسسة من مخرجات أول ورشة متخصصة من نوعها على مستوى العالم في تطوير منتجات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بمجهود أصحاب الهمم باستخدام الطابعة HP Jet Fusion 4200 series لإنتاج الدعامات الطبية للأطراف عبر طباعتها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

وقع الاتفاقية عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن مدينة برجيل الطبية جون سونيل، بصفته الرئيس التنفيذي الإقليمي للمجموعة، بحضور عبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، ونافع الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بمؤسسة زايد العليا، والدكتور خالد أبو الدهب المدير الطبي لبرجيل دارك، ووليد توفيق المدير الاستراتيجي، وجرت مراسم التوقيع بمقر مستشفى برجيل بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي بحضور لفيف من قيادات المؤسسة ومدينة برجيل.

ورحب عبدالله الحميدان بإبرام الاتفاقية مع مدينة برجيل الطبية مزوِّد الرعاية الصحية المتكامل بما تمتلكه من شبكة مستشفيات وسلسلة من المراكز الطبية ومصانع الأدوية والصيدليات في جميع أنحاء الإمارات .

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