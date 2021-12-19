62 % يرون حملات التوعية غير كافية للقضاء على مخالفات البر

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد 62% من قراء «البيان» عبر «تويتر» أن حملات التوعية الخاصة بمخالفات البر خلال فصل الشتاء غير كافية للقضاء عليها، فيما رأى 38% على الموقع ذاته أن حملات التوعية من الممكن أن تقضي وتحد من تلك المخالفات البرية، ورأى 58% من المستطلعة آراؤهم عبر موقع «البيان» أن حملات التوعية غير كافية للحد من المخالفات، فيما رأى 42% آخرون في الموقع ذاته أن التوعية كفيلة بالقضاء على المخالفات التي يرتكبها مرتادو البر.

نفايات

وأكد علي مصبح الطنيجي مدير بلدية مدينة الذيد أن هناك الكثير من الذين يرتادون البر لساعات محددة، ومن ثم يبرحون أماكنهم تاركين وراءهم مخلفات نفايات كثيرة، وهو ما يعد من الآثار السالبة التي تضر بالبيئة، لافتاً إلى أن البلدية ستقوم بفرض الغرامات المقررة بالقانون على الأفراد الذين يتركون المخلفات في الشوارع العامة والمناطق البرية في مدينة الذيد، كما تم التنبيه إلى مرتادي البر بضرورة رمي المخلفات في الأماكن التي خصصت لها، وذلك تجنباً للمخالفات والغرامات، كما أن تلك المخلفات من الممكن أن تسبب أمراضاً، كما تشكل خطورة على الحيوانات، إضافة إلى تشويه المنظر العام للمدينة.

من جهتها، أكدت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين فلج المعلا أن المناطق البرية تشهد خلال فصل الشتاء إقبالاً كثيفاً، يتجسد في مخيمات وأنشطة فردية وأخرى جماعية، كما أن هناك ممارسات سلبية من قبل بعض المرتادين لتلك المناطق، تؤثر سلباً في جماليات البيئة الصحراوية، وبهدف الحفاظ عليها أطلقت البلدية العديد من حملات النظافة للبر وحملات التوعية بهدف نشر التوعية بأهمية الحفاظ على المناطق البرية.

تشديد

من جانبه، يقول خلفان بن صرم: إن موضوع التخييم في فصل الشتاء، يعد من النشاطات المهمة التي يتعين الانتباه إليها، حيث إن بعض المراهقين يقومون بمخالفات تضر بالبيئة والطبيعة، ناهيك عن التسبب في إزعاج الأسر والأهالي في الصحاري والبراري في مختلف المناطق بالدولة، كما أنه لا بد من تشديد الرقابة على المناطق البرية وتغليظ العقوبة على المخالفين، إضافة إلى تكثيف حملات التوعية للحد من الممارسات السلبية.

تكثيف

وأكدت ريم صبري، أهمية حملات التوعية لمرتادي البر والمخيمات الشتوية، بهدف رفع جانب التوعية لأفراد المجتمع وتعزيز مفهوم الصحة والسلامة للجميع، والابتعاد عن جلب الفوضى والقلق، ما يثير انزعاج الأسر والأهالي في أماكن التخييم، والحفاظ على جمال البيئة الصحراوية والطبيعة البرية والتأكد من نظافتها وعدم ترك المخلفات فيها.

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