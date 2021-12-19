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إكسبو 2020 دبي اليوم

المباني الأيقونية في الإمارات تضيء بألوان العلم القطري

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المصدر:
  • دبي- البيان
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أضاءت المباني الأيقونية في الدولة، أمس، بألوان العلم القطري، احتفالاً باليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

ويأتي الاحتفال تحت شعار «الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير»، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، والتي تتضمن ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة، واحتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي، والقرية العالمية.

وتُضيء أبوظبي أبرز معالمها الأيقونية، بألوان العلم القطري، لمدة يومين، احتفاءً بالمناسبة.

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