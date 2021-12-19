مكتوم بن محمد: يجمعنا مع قطر روابط التاريخ والأخوة والمصير

المصدر: دبي - البيان

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هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، دولة قطر الشقيقة باليوم الوطني. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «يجمعنا بدولة قطر الشقيقة روابط التاريخ والأخوة والمصير، والسعي نحو مستقبل مشرق لبلدينا يزهو بالتعاون والازدهار.

في يومها الوطني، كل عام ودولة قطر تزهو بالأمجاد، وكل عام وأميرها وشعبها في رخاءٍ وخير. قطر منّا ونحن منها، وخليجنا الواحد سيبقى بتعاونه في قوّة ورفعة».

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