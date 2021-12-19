مطار الشارقة يستقبل المسافرين القطريين بالهدايا والأعلام

المصدر: (الشارقة - البيان)

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احتفل مطار الشارقة باليوم الوطني لدولة قطر، الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وذلك باستقبال المسافرين القطريين بالهدايا والأعلام.

وحرص موظفو المطار على تقديم جميع التسهيلات للمسافرين القطريين، سواءً للذين جاؤوا لقضاء إجازتهم في دولة الإمارات أو لمن اتخذوا من مطار الشارقة محطة عبور إلى وجهات أخرى، وتمنوا لهم ولبلدهم مزيداً من الرخاء والازدهار.

وعبّر المسافرون القادمون من دولة قطر عن شكرهم لفرق عمل مطار الشارقة على طيب الاستقبال، ومشاركتهم الاحتفال باليوم الوطني القطري، بما يعكس الإرث الثقافي والاجتماعي المشترك.

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