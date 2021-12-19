خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير قطر باليوم الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في«تويتر»: «نبارك لأهلنا في قطر قيادة وشعباً يومهم الوطني المجيد.. ونسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.. تجمعنا مظلة مجلس التعاون.. وتجمعنا الأخوة والنسب.. وتجمعنا تطلعات شعوبنا لمستقبل أجمل وأفضل للجميع بإذن الله».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «خالص التهاني للأشقاء في قطر بمناسبة اليوم الوطني لبلدهم، متمنياً لهم مزيداً من التنمية والرخاء والتطور، بقيادة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

تبريكات

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة برقيات تهنئة إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة بمناسبة اليوم الوطني.

وتمنى سموهم في برقياتهم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني موفور الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة برقيات تهنئة مماثلة إلى أمير دولة قطر.

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