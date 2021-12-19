«تحقيق أمنية» تُسعد 9 أطفال مصابين بأمراض مستعصية

المصدر: رأس الخيمة-وام

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حققت مؤسسة «تحقيق أمنية» أمنيات 9 أطفال من المصابين بأمراض مستعصية، وذلك برعاية مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وضمن مهرجان قرية المطاعم. حضر حفل تحقيق الأمنيات يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة ومحمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ومهرة صراي مديرة المبادرات المجتمعية بمنطقة رأس الخيمة الطبية وعدد من المسؤولين.

وبدأ حفل تحقيق الأمنيات بتحقيق أمنية الطفلة منال بأن تصبح أميرة وقامت شرطة السياحة في رأس الخيمة باصطحابها في جولة حول المنطقة ولدى عودتها إلى أرض المهرجان تمّ استقبالها بالورود على المسرح حيث شاركت في تحقيق أمنيات 8 أطفال مرضى بالحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل البلاي ستيشن والآي باد والكمبيوتر الشخصي وغيرها.

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