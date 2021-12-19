حمدان ومنصور بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة ماجد الفطيم

المصدر: دبي ـ البيان

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قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى ماجد محمد الفطيم، رحمه الله. وأعرب سموهما لنجل وأسرة الفقيد عن صادق عزائهما ومواساتهما سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم واجب العزاء بمجلس العزاء بمنطقة ابوهيل.

كما قدم واجب العزاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وأعرب الشيخ محمد بن مكتوم عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيد داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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